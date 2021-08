Beschluss im Gemeinderat : Marode Brücken in Bergen sollen ersetzt werden

Die Sandsteingewölbebrücke über den Losheimer Bach an der Girtenmühle wurde wegen Einsturzgefahr gesperrt. Foto: Werner Krewer

Bergen Die Brücke über den Losheimer Bach im Bereich der Girten­mühle in Losheim-Bergen ist marode. Seit März ist das Bauwerk deshalb für jeglichen Verkehr gesperrt (die SZ berichtete). Jetzt hat der Gemeinderat von Losheim am See einen wichtigen Schritt zur Sanierung des Bauwerkes eingeleitet: In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium den Auftrag zur Ausführungsplanung für die Brücken­erneuerung an das Hausbacher Ingenieurbüro Norbert Müller vergeben.