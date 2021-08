17. Drogentoter im Saarland 2021 : 45-jähriger Obdachloser aus Saarbrücken stirbt an Drogenvergiftung

Saarbrücken Ein 45-Jähriger wurde bereits Anfang August leblos in der Wohnung einen Bekannten in Alt-Saarbrücken gefunden. Der Mann war zuletzt obdachlos.

Am 2. August wurde der 45-jährige Saarbrücker von besorgten Freunden leblos in der Wohnung eines Bekannten in Alt-Saarbrücken aufgefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann zuletzt obdachlos und als langjähriger Konsument harter Drogen bekannt.