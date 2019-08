Nach Verfolgungsjagd : Polizei stoppt Mann in Saarlouis mit Elektro-Taser

Saarlouis (dpa) Ein Polizist hat am Freitag in Saarlouis einen 22-Jährigen nach einer Verfolgungsjagd mit einem Strom-Impuls aus einer Taser-Waffe gestoppt. Laut Polizei war der Mann mit einem im Dunkeln nicht erkennbaren Gegenstand in der Hand auf den Beamten zugelaufen, der sich erst später als Handy entpuppte.

