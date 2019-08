Drei Mal halfen ihm die Beamten : Betrunkener hält Polizei in St. Wendel auf Trab

Betrunkener hält Polizei in St. Wendel auf Trab

St. Wendel Ein 27-Jähriger aus Wadern hat am Donnerstag die St. Wendeler Polizei auf Trab gehalten. Wie deren Sprecher mitteilt, habe der Mann gleich mehrfach den Kontakt zu den Polizisten gesucht.

Zuerst sei er auf der Wache erschienen, weil er angebliches Diebesgut im Park gefunden hätte. „Später gab er an, dass er im Park geschlafen habe und dabei selbst Opfer eines Diebstahls geworden sei“, berichtet der Polizei-Sprecher. Zum dritten Mal beschäftigte er die Beamten, als er mit seinem Fahrrad stark alkoholisiert – knapp unter der Vier-Promille-Grenze) gestürzt ist. Dabei habe er sich so schlimm verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.