Keine Entwarnung nach Drohung : Kaufland in Lebach wegen Bombendrohung gesperrt – Polizei-Einsatz dauert noch mehrere Stunden an

Foto: Kaufland

Update Lebach Wegen einer Bombendrohung am Freitagmorgen ist der Kaufland in Lebach gesperrt worden. Aktuell sind Einsatzkräfte der Polizei mit Spürhunden vor Ort, um den Markt zu durchsuchen. Der Einsatz soll noch bis in den Nachmittag dauern.

Schock in Lebach am Freitagmorgen: Der am Bahnhof gelegene Kaufland-Markt bekam gegen 7 Uhr eine telefonische Bombendrohung. Das bestätigte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums auf SZ-Anfrage.

#Polizeieinsatz im Kaufland in #Lebach. Nach Eingang einer #Bombendrohung wurde der Markt geräumt. Der Gefahrenbereich ist gesichert. Der Markt wird derzeit durch #Einsatzkräfte durchsucht. #PolizeiSaarland — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) December 3, 2021

Der Marktleiter habe umgehend die Polizei gerufen. Zum Zeitpunkt der Drohung sei das Geschäft erst kurz geöffnet gewesen, es befanden sich also nur wenige Leute darin. Der Markt wurde geräumt, ein Gefahrenbereich rund herum gesperrt.

Kaufland seit dem Morgen gesperrt

Einsatzkräfte mit Sprengstoffspürhunden suchen jetzt nach einer möglichen Bombe. Bislang seien keine verdächtigen Gegenstände im Markt gefunden worden. Der Einsatz könnte noch bis 16 Uhr andauern, wie das Landespolizeipräsidium am Mittag mitteilte. Der Markt sei sehr groß und unüberschaubar – der Einsatz der Hunde dauere deswegen längere Zeit.

⚠️Update⚠️: Die Maßnahmen in #Lebach ziehen sich voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hinein. Wir halten Euch weiter informiert. #PolizeiSaarland https://t.co/Z2Y4b8g0YR — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) December 3, 2021