Kollision am Freitag : Schwerer Unfall mit drei Verletzten auf der A620 in Höhe Lisdorf

Bei einem schweren Unfall am Freitag auf der A620 sind drei Menschen verletzt worden. Ausgelöst wurde der Unfall offenbar von einem 21-Jährigen, der nach Lisdorf abfahren wollte und dann kurzfristig zurück auf die Autobahn zog.

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Freitagnachmittag auf der A 620 bei Saarlouis für einen größeren Einsatz der Rettungsdienste. Den Unfallhergang skizziert die Polizei in Saarlouis auf Anfrage so: Der 21-jährige Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse war auf der Richtungsfahrbahn Luxemburg unterwegs und soll dabei zunächst in die Ausfahrt nach Lisdorf abgebogen sein. Allerdings sei er nicht in der Spur geblieben, sondern wollte sich offensichtlich kurz entschlossen korrigieren und fuhr nach links zurück.