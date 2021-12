Polizeiinspektion Neunkirchen : Einbruch ins Wasserwerk Spieser Mühle

Landkreis Neunkirchen Es war ein aufregendes Wochenende für die Polizeiinspektion Neunkirchen. Nicht nur der Wohnhausbrand in Ottweiler am Freitagabend rief die Beamten auf den Plan. Zwei Einbrüche und ein weiterer Brand meldet die Inspektion.

So wurde In der Nacht von Freitag auf Samstag in unbewohntes Einfamilienhaus in Bubach-Calmesweiler eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein bisher Unbekannter auf noch nicht abschließend geklärte Weise Zutritt und durchwühlte mehrere Räume.

Anders sieht das beim Einbruch ins Wasserwerk Spieser Mühle aus. Hier wurde laut Polizei gegen 22.20 Uhr am Samstagabend Alarm ausgelöst. Die Täter hatten, so stellten die Beamten fest, die Eingangstür aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Diensthundeführer suchten mit ihren Hunden das Gebäude ab, konnten aber niemanden mehr finden. Hier wurde eine geringe Menge Kupferkabel gestohlen.

Zu einem weiteren Einbruch wurde die Polizei am Samstag in die Neunkircher Hohlstraße gerufen. Hier war in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen worden. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt und sämtliche Schränke durchwühlt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld.

Im Parkhaus in der Hebbelstraße in Neunkirchen hat am frühen Sonntagmorgen ein Auto gebrannt. Um 4.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein blauer BMW X1 im Heckbereich in Vollbrand. Die Neunkircher Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen und das Fahrzeug ablöschen, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Ersten Ermittlungen zufolge ist eine vorsätzliche Brandlegung wahrscheinlich. Verletzt wurde durch den Brand niemand.