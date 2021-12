Eine Person schwer verletzt : Schwerer Unfall in der Ortsdurchfahrt von Riegelsberg – Ersthelfer befreien eingeklemmten Motorradfahrer

Riegelsberg Bei einem schweren Unfall am Samstagabend in der Ortsdurchfahrt von Riegelsberg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt und unter einem Auto eingeklemmt worden. Die Saarbrücker Straße musste gesperrt werden.

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag in der Ortsdurchfahrt von Riegelsberg. Kurz nach 18 Uhr kollidieren in der Saarbrücker Straße zwischen der Einmündung zur Hilschbacher Straße und der Einfahrt zum Kaufland ein schwarzer Audi aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen und ein weißes Motorrad aus dem Regionalverband.