Mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz : Großeinsatz für Feuerwehr: Zwei Brände wüten zeitgleich in Saarbrücken

Saarbrücken Die Feuerwehr Saarbrücken ist fast zeitgleich zu zwei größeren Brandeinsätzen in St. Arnual gerufen worden.

Am Donnerstag, 2. Dezember, gegen 17.35 Uhr ist der Brand eines Wochenendhauses in der Straße „Im Almet“ in Saarbrücken-St. Arnual gemeldet worden. „Als sich die ersten Einsatzfahrzeuge auf den Weg machten, gingen in der Haupteinsatzzentrale der Feuerwehr Saarbrücken weitere Notrufe ein“, teilte die Feuerwehr Saarbrücken mit. Es wurde demnach zudem einen Kellerbrand in der Saargemünder Straße angezeigt.