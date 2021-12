Mehrere Tausend Euro Schaden : Betrunkene sorgen für zwei größere Unfälle im Kreis Saarlouis – einer fährt auf die Bahngleise

Schwalbach/Dillingen Zwei größere Verkehrsunfälle, die durch den Einfluss von Alkohol verursacht wurden, meldet die Polizei Saarlouis. Während die Trunkenheitsfahrt von einem Fahrer in Schwalbach an einer Gartenmauer endete, landete ein anderer in Dillingen auf den Bahngleisen.

Zwei betrunkene Autofahrer sorgten am Samstag für größere Einsätze der Polizei Saarlouis. Das teilt die Inspektion am Sonntagmorgen mit. Besonders gefährlich gestaltete sich dabei der Unfall eines 19-jährigen Dillingers gegen 22.40 Uhr in Dillingen-Pachten. Der junge Mann war laut Polizei mit seinem Ford Focus in der Parkstraße Richtung Neustraße unterwegs, als er im Einmündungsbereich der Neustraße geradeaus fährt und zwei Zaunreihen durchbricht.

Nach dem Durchbrechen der Zäune stürzt das Auto des 19-Jährigen aus 120 cm Höhe, überschlägt sich und landet auf den Reifen im darunterliegenden Gleisbett. Die Polizei geht davon aus, dass der Ford-Fahrer zu schnell unterwegs war. Außerdem stellen die Beamten bei ihm einen Alkoholwert von 1,56 Promille fest. Der ebenfalls 19-jährige Beifahrer im Focus wird bei dem Unfall leicht verletzt. Vier Gleise mussten während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens gesperrt werden.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Eine andere Trunkenheitsfahrt ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr in Schwalbach-Hülzweiler. Dort kollidierte ein 24-Jähriger aus Wallerfangen mit seinem VW Golf mit einer Vorgartenmauer in der Hülzweiler Straße. Zuvor hatte er wohl in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Schleudern geraten.

