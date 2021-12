Einbruch in Sotzweiler : Schubladen und Schränke durchwühlt

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Sotzweiler Unbekannte sind am Samstag, etwa zwischen 18 und 23.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bonner Straße in Sotzweiler eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten sie die Haustür auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden in mehreren Räumen Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Genaue Angaben zu dem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.