Ermittlungen laufen : Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Dillingen-Pachten

Foto: imago images/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek via www.imago-images.de

Dillingen Bei einem schweren Brand in der Friedrichstraße in Dillingen-Pachten ist am Samstag ein 43-Jähriger schwer verletzt worden. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Großeinsatz für die Einsatzkräfte im Samstag in Dillingen: In Pachten kam es in der Friedrichstraße gegen 15.25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus. Dabei wurde ein 43-jähriger Wohnungsinhaber schwer verletzt.