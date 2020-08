Bei Ford : Brennende Böschung löst Feuerwehreinsatz aus

Dillingen/Saarwellingen In der Nähe des Ford-Werkes, bei der B269, hat am Montagnachmittag eine Böschung gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Bei der B269 in Richtung Nalbach hat am Montagnachmittag eine Böschung gebrannt. Nach Auskunft des Kreisbrandinspekteurs Bernd Paul wurde der Brand auf zirka 10 bis 150 Quadratmetern gegen 16.40 Uhr in der Nähe des Ford-Werkes gemeldet. An dem Einsatz beteiligten sich die Löschbezirke von Saarwellingen und Schwarzenholz sowie die Ford Werksfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und zirka 40 Feuerwehrleuten. Der Verkehr konnte ohne Sperrung weiter fließen.