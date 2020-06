Lebach Das ist gerade nochmal gut gegangen. Pkw gerät beim Überholen ins Schlingern und bringt Fußgänger in Gefahr.

Am Montag Nachmittag wurde der Polizei Lebach ein riskantes Überholmanöver in der Heeresstraße, in Lebach, gemeldet. Demnach soll ein weißer Ford Fiesta ST, einen anderen Pkw, trotz durchgezogener Linie, Mittelinsel mit Warnbaken und Gegenverkehr, in Lebach überholt und diesen beim Wiedereinscheren geschnitten haben. Der Ford sei nach Angaben der Polizei auch ins Schlingern geraten und dabei einem Fußgänger auf dem Gehweg gefährlich nahe gekommen. Glücklicherweise wurde der Fußgänger nicht erfasst.