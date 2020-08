Betrunkener wütet in Lokal : Essen im Familienkreis endet in Losheim im Chaos

Ein betrunkener 29-Jähriger hat einen großen Streit bei einem Familientreffen in einem Losheimer Lokal ausgelöst.

Ein Abendessen mit der Familie in einem Restaurant in Losheim ist am Sonntagabend völlig aus dem Reuder gelaufen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, begann ein 29-Jähriger gegen 22 Uhr, andere Anwesende zu beschimpfen und später auch anzugreifen. Es kam zu Beleidigungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen durch den Mann, der laut Polizei betrunken war. Unter anderem würgte er andere mit einem Besenstiel und einem Kontrahenten wurde in die Hand gebissen.