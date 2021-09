Nach Überholmanöver auf Standstreifen : Raser auf der A1 bei Holz verunglückt – BMW nach Unfall ein Totalschaden, Fahrer leicht verletzt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Holz ist am Sonntagabend ein Raser verunglückt. Der 27-Jährige zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, sein BMW ist ein Totalschaden.

Gegen 19.30 Uhr war der Mann mit seinem grünen BMW-Kombi laut Polizei zu schnell unterwegs und versuchte einen schwarzen Opel rechts über den Standstreifen zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und stieß mehrfach gegen die Mittelschutzplanke.

Der BMW ist ein Totalschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.