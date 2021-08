Fall morgen bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" : Raser-Unfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger: Polizei Trier fahndet europaweit nach Täter

Update Trier Ein Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt, als zwei Autos über die Trierer Ostallee rasten. Einer der Fahrer wird noch gesucht - jetzt per Fahndung. Hier sind die Details:

Ein schwarzer Audi A6 hat am Samstag, 31. Juli, gegen 21.25 Uhr, in der Trierer Innenstadt einen jungen Mann erfasst, der als Fußgänger die zweispurige Ostallee überquerte. Das Opfer wurde dabei vermutlich lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Audis, Pawel Czapla aus Trier, wird nun mit europäischem Haftbefehl gesucht.

Raser-Unfall in der Trierer Ostallee: Doch kein illegales Autorennen?

Beide Fahrzeuge befuhren laut Staatsanwaltschaft am 31.07. nach 21 Uhr die Südallee in Richtung Ostallee in Trier. Bei der Durchfahrt der Unterführung in Richtung Ostallee soll der Fahrer des weißen Golf sein Fahrzeug in sogenannter „Posermanier“ mit aufheulendem Motor und kurzen Beschleunigungs- und Bremsmanövern geführt haben. Daraufhin soll der Fahrer des dunklen Audi, sein Fahrzeug stark beschleunigt und dem weißen Golf mit weit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren sein. Nachdem der Audi mit unvermindert hoher Geschwindigkeit die Kreuzung der Ostallee zur Gartenfeldstraße passiert hatte, erfasste er kurz vor der dortigen Aral-Tankstelle einen 21-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte.