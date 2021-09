Notruf : Feuer in Dudweiler Wohnung – Junge Familie kommt in Klinik

Feuer in Dudweiler Wohnung – Junge Familie kommt in Klinik

Die Feuerwehr musste in Dudweiler zum Wohnungsbrand ausrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Dudweiler Die Feuerwehr hat zu einem Wohnungsbrand ausrücken müssen. Eine Familie war in Gefahr: Mutter, Vater und ein kleines Kind. Auch die übrigen Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Dudweiler sind am Sonntag (5. September) drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Sulzbacher Polizei berichtet, mussten sie ins Krankenhaus.