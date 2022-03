Verdacht auf weitere Straftat : Betrunkener kracht gegen Litfaßsäule und E-Scooter

Saarlouis Betrunken und viel zu schnell war ein 20-Jähriger mit seinem Auto am Wochenende in Saarlouis unterwegs – und hat dabei einigen Schaden angerichtet. Doch das ist noch nicht das Einzige, wofür ihn nun ein Strafverfahren erwartet.

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag ist emit seinem Auto in Saarlouis ganz schön von der Bahn abgekommen. Die Polizeiinspektion Saarlouis beschreibt die chaotische Fahrt folgendermaßen: Gegen 2 Uhr fährt der Mann viel zu schnell die Zeughausstraße entlang in Richtung Großer Markt. In einer Rechtskurve kommt er von der Fahrbahn ab und kracht gegen zwei Metallpfosten, eine Litfaßsäule und zwei geparkte E-Scooter.