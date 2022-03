Blaulicht : Tödlicher Unfall: Autofahrer fährt in Hermeskeil gegen Haus und Laterne

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag auf dem Hermeskeiler Innenstadtring von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Der Fahrer starb wenig später. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag kurz vor 16 Uhr auf dem Innenstadtring in der Trierer Straße in Höhe der Fußgängerzone zu dem Unfall. Ein 58-Jähriger war mit seinem Wagen auf dem Innenstadtring aus Richtung Donatusplatz kommend in Fahrtrichtung Verbandsgemeindeverwaltung unterwegs, als das Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausecke und eine Straßenlaterne stieß.