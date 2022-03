Unfall in der Innenstadt : Autoraser fährt in eine Gruppe von Jugendlichen in Neunkirchen – ein Schwerverletzter

Neunkirchen Am Freitagvormittag ist ein Autofahrer in Neunkirchen in eine Gruppe von Jugendlichen gefahren. Eine Person wurde schwer verletzt.

Der Pkw-Fahrer hatte am Freitagvormittag (25. März) nach Auskunft der Polizei Neunkirchen aufgrund seiner „grob rücksichtslosen“ Fahrweise nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er steuerte auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen zu, die sich auf dem Gehweg befand. Das Auto erfasste einen der Jugendlichen und lud diesen auf die Motorhaube auf.

