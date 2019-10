Letzte Spielwoche : Poesie und Lebensfreude pur

In der Manege des Zirkus steht ein internationales Künstler- und Artisten-Ensemble. Foto: Dmitry Shakhin

Saarbrücken Der „Cirque Bouffon“ gastiert noch bis Sonntag auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken.

Mit seiner neuen Show „Lafolia“ gastiert der „Circque Bouffon“ noch bis zu diesem Sonntag auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater in Saarbrücken. Die aktuelle Inszenierung soll mit einer poetischen Show im Stil des französischen Cirque Nouveau mit Elementen aus Artistik, Komik, Musik, Theater, Tanz und anderen zirzensischen Künsten das Publikum begeistern.

In der Manege des „Cirque Buffon“ steht ein internationales Künstler- und Artisten-Ensemble aus sechs verschiedenen Ländern. Die neue Show „Lafolia“ richtet sich laut Veranstalter an die ganze Familie. Sie feierte im Frühjahr dieses Jahres in Gelsenkirchen ihre Uraufführung.