Mit Lesungen und Metal in den Herbst : Schwerer Metal trifft auf harte Tatsachen

Saarbrücken Das September-Programm des Saarbrücker Veranstalters „Saarevent“ im Überblick.

Von Lesungen bis zu hartem Rock - das September-Live-Programm des Veranstalters „Saarevent“ in der Saarbrücker Garage wird – passend zum Herbstbeginn – bunt. So hat sich am 4. September die Metal-Band „Fight The Fight“ angesagt und am 17. September spielt die Trash-Metal-Truppe „Overkill“ in der Halle. Wayne Hussey wurde als Frontmann von „The Mission“ und Gitarrist der „Sisters Of Mercy“ bekannt. Am 23. September macht der Musiker auf seiner Solo-Tour in Saarbrücken Station.