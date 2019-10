Veranstaltungshinweise : Situations-Komik trifft auf Hard Rock

Der Komiker Özcan Cosar tritt mit seiner aktuellen Show am Freitag im Theater am Ring in Saarlouis auf. Foto: Saarevent/Künstler

Saarbrücken Özcan Cosar in Saarlouis – Axxis tritt in der Saarbrücker Garage auf.

In Saarlouis und Saarbrücken stehen diese Woche vier Shows an. Den Auftakt bildet das Programm „Old School – Die Zukunft kann warten“ von Özcan Cosar am Freitag, 20 Uhr, im Theater am Ring in Saarlouis. Dabei setzt der Künstler auf Situations-Komik und blickt mit Augenzwinkern zurück auf sein Leben als „kultureller Zwitter“ und „cooler Breakdancer, der Russengangs in Schach hält“.