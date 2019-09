Blick in die Vergangenheit : Anpassung, Flucht und Widerstand

Saarbrücken Am Freitag feiert der zweite Teil der Saarland-Saga über Sulzbach Premiere in Saarbrücken.

Seine Premiere feiert das Schauspiel „Weh dem, der aus der Reihe tanzt. Sulzbach“ am Freitag, 20 Uhr, in der „Sparte 4“ des Staatstheaters in Saarbrücken. Der kleine René ist anders, als die Kinder in seiner Schule. Er trägt seltsame Klamotten, hat einen französischen Namen und seine Mutter bringt ihn täglich mit einem chromblitzenden Auto zur Schule. Diese Äußerlichkeiten genügen, um ihn zum Prügelknaben der Klasse zu machen.