Termine rund ums Essen im Saarland : Gourmet-Termine

Landsweiler-Reeden/Saarbrücken Getreu dem Motto „Hauptsach’ gudd gess“ gibt es auch in diesem Monat kulinarische Termine im Saarland.

Das Restaurant Quack in der Villa Weismüller Saarbrücken (Gersweiler Str. 43a) lädt am 19. und 20. Juni wieder zum beliebten „Winzertreff“. Anne und Wolfgang Quack haben zwei renommierte Güter eingeladen: Alois Lageder aus Südtirol und das Champagnerhaus Louis Roederer aus dem französischen Reims. Am Mittwochabend, 19 Uhr, steht ein Gala-Dinner mit kommentierter Lageder-Weinprobe auf dem Programm, die Plätze sind begrenzt, Kosten pro Person 150 Euro, alles inbegriffen. Am Donnerstag (Feiertag Fronleichnam) gibt es ab 12 Uhr eine große Verkostung mit Roederer Champagner und Weinen von Lageder. Dazu servioert die Quack-Küche viele leckere Köstlichkeiten, bei schönem Wetter findet das Ganze im Garten statt. Preis für die Probe und das Essen: 69 Euro pro Person.