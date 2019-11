Digitale Welt : Neue Regeln für die digitale Welt?

Saarbrücken (np) Die Digitalisierung weiter Bereiche des täglichen Lebens entwickelt sich heute weit schneller, als der Gesetzgeber sie zu regulieren vermag. Wie lassen sich in der Zukunft juristische Regeln für die digitale Welt am besten gestalten?

Über dieses Thema spricht Ninja Marnau vom Helmholtzzentrum Cispa in der öffentlichen Vorlesungsreihe „Datenschutz in der Praxis“. Sie wird vom Institut für Rechtsinformatik der Saar-Universität veranstaltet. Der Vortrag am Dienstag, 19. November, im Gebäude B4 1 (Raum 007) beginnt um 18.15 Uhr.