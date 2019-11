Gütersloh (dpa/byl) Das Saarland ist in Deutschland Spitzenreiter bei den dualen Studiengängen, berichtet das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh.

Bei den Erstsemestern entscheide sich fast jeder Dritte für einen solchen Studiengang mit Phasen in Betrieben und in Hochschulen. Auf Rang zwei liegt mit 14 Prozent Baden-Württemberg, Berlin auf Platz drei (7 Prozent). Das Saarland verdankt seinen Spitzenplatz fast ausschließlich der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken, an der mittlerweile fast 7000 Studenten eingeschrieben sind.