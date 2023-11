Faule Gen Z, fleißige Boomer? „Generationendenken ist nicht nur moralisch, sondern auch faktisch falsch“

Saarbrücken · Junge Menschen sind faul und haben zu hohe Ansprüche an die Arbeitswelt? In einem Gespräch mit der SZ erklärt Martin Schröder, Professor an der Universität des Saarlandes, warum die allgemeinen Ansichten über Generationen in der Gesellschaft falsch sind.

29.11.2023 , 11:39 Uhr

Generation Z vs. Boomer? Mit seiner aktuellen Studie widerlegt der Soziologe Prof. Martin Schröder, dass man Menschen in Generationen einteilen und damit bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen erklären kann. Foto: Pixabay

Eigentlich wollte Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes, Folgendes bestätigen: Es gibt sie, die faulen Generationen Y und Z, die nicht viel vom Arbeiten halten. Diese These musste er aber über Bord werfen. Wieso das Denken in Generationen seiner Meinung nach „moralisch und faktisch falsch“ ist: