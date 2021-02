4:0-Sieg : Klarer Sieg für die SV Elversberg gegen Stuttgart II

Elversberg Klarer Sieg für die SV Elversberg am Samstag: Mit 4:0 schoss die SVE den VfB Stuttgart II ab.

Die SV Elversberg kann doch noch gewinnen. Am Samstagnachmittag schossen die seit einem Monat sieglosen Saarländer den VfB Stuttgart II mit 4:0 regelrecht aus dem Stadion an der Kaiserlinde. Dabei passte bei der SVE vor allem die seit Monaten kritisierte Chancenverwertung. Stürmer Kevin Koffi erzielte sogar ein Traumtor.

Für den ersten Höhepunkt des Spiels war Frank Lehmann gleich in der ersten Minute zuständig. Nach einem Stellungsfehler von Torben Rehfeld lief VfB-Stürmer Eric Hottmann alleine auf das SVE-Tor zu und Lehmann musste in höchster Not retten. Es blieb aber die einzige Torchance der Stuttgarter vor der Pause. Die SV Elversberg kontrollierte das Spiel, war allerdings nicht so drückend überlegen wie in den Spielen zuvor.