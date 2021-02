2:1-Sieg mit Interimstrainer : FC Homburg erkämpft sich Sieg gegen TSV Schott Mainz

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Mit 2:1 hat der FC Homburg am Samstag den TSV Schott Mainz im heimischen Waldstadion besiegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Tiné

Nachdem Matthias Mink am Mittwoch als Cheftrainer des FC Homburg entlassen worden war, feierte Interimstrainer Joti Stamatopoulos am Samstag einen Dreier zum Einstand. Mit 2:1 siegte der saarländische Fußball-Regionalligist gegen den TSV Schott Mainz im heimischen Waldstadion.

Gegen fußballerisch limitierte Gäste dominierte der FCH von Beginn an das Spiel. Für das Tor zum 1:0, das bereits in der sechsten Minute fiel, brauchten die Hausherren aber die Hilfe von Schott-Torwart Max Hinke, der sich den Ball nach einer Homburger Ecke unter Bedrängnis selbst ins Tor faustete. In der 20. Minute versuchte es Jannik Sommer mit einem Schlenzer aus halblinker Position, zog den Ball aber am Tor vorbei. Drei Minuten später hatte Marcel Carl die bis dahin größte Chance, als er aus kürzester Distanz zum Tor den Ball per Kopf nicht richtig erwischte.

Bis zur 38. Minute hatten die Grün-Weißen keinerlei Mühe, die Partie zu kontrollieren. Dann aber führte ein Missverständnis zwischen Daniel di Gregorio und Schlussmann David Salfeld zum zweiten Eigentor des Tages und zum Ausgleich für die Gäste. In der 41. und 44. Minute hatte Damjan Marceta jeweils die Chance zum 2:1, konnte beide Gelegenheiten aber nicht nutzen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war es dann Carl, der aus kurzer Distanz den Ball zum 2:1 für den FCH über die Linie brachte. Unmittelbar danach ging es in die Halbzeitpause.