Klarer Sieg gegen TTC Fulda-Maberzell : FCS-Tischtennis erreicht Play-off-Runde in der Tischtennis Bundesliga (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 42 Bilder 1. FC Saarbrücken Tischtennis gegen TTC Fulda-Maberzell

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat am Freitagabend Fulda-Maberzell mit 3:0 besiegt und sich damit die Teilnahme an der Play-off-Runde in der Tischtennis Bundesliga gesichert.

Darko Jorgic vom 1. FC Saarbrücken TT besiegte zum Auftakt der Partie gegen den TTC Fulda-Maberzell Quadri Aruna deutlich mit 3:0 (11:3, 11:9, 11:8). Ebenso sicher besiegte FCS-Kapitän Patrick Franziska im Anschluss Ruwen Filus (13:11, 11:4, 11:6). Auch in der dritten Partie kamen nie Zweifel an einem deutlichen Sieg der Saarbrücker auf: Shang Kun besiegte Fan Bo Meng ebenfalls mit 3:0 (11:5, 13:11, 11:7).

Foto: BeckerBredel