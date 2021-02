Packender 2:1-Sieg : 1. FC Saarbrücken gewinnt Spitzenspiel gegen 1860 München

Völklingen Der FCS hat sein erstes Spiel nach der Rückkehr nach Völklingen gegen 1860 München mit 2:1 gewonnen.

Jagdszenen im Herrmann-Neuberger-Stadion: Als Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1860 München abpfiff, brannten bei einigen Akteuren die Sicherungen durch. Die Folge: Wildes Gestoße und Gepöbel in deren Verlauf Münchens Stephan Salger sich die Gelb-Rote Karte einhandelte. Die Punkte blieben dessen ungeachtet im Saarland. Der FCS siegte nach einem hervorragenden Fußballspiel mit 2:1 (1:0).

Lukas Kwasniok überraschte einmal mehr. Statt des üblichen 4-3-3-Systems setzte der FCS-Trainer diesmal von Beginn an auf eine Dreierkette mit Anthony Barylla rechts, Jayson Breitenbach links und Steven Zellner zentral. "Zelle" musste im ersten Spiel nach seiner Knieverletzung nach 23 Minuten erstmals alles geben. Nach Flanke von Stefan Lex köpfte Fabian Greilinger Richtung FCS-Tor. Torwart Daniel Batz war schon geschlagen, doch Zellner rettete auf der Linie.

Vor der Dreierkette engten Luca Kerber und Fanol Perdedaj den Spieltrieb der ambitionierten Münchner ein, links begannen Maurice Deville und Julian Günter-Schmidt, rechts spielten Tobias Jänicke und Nicklas Shipnoski, der immer wieder in die Spitze zu Sebastian Jacob nachrückte. "Shippis" Torriecher bewies er nach gut einer halben Stunde. Nach schönem Tempodribbling von Jänicke über außen war der Ex-Lauterer einfach einen Schritt schneller als die Löwenabwehr und traf ins lange Eck zum 1:0. Ein paar Anhänger, die sich in den Bäumen am Hermann-Neuberger-Stadion versteckt hatten, sahen bis zur Pause ein ausgeglichenes und vor allem taktisch geprägtes Fußballspiel.