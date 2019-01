In 8,74 Sekunden egalisierte sie ihre Saisonbestleistung und war die einzige Athletin im Aktivenbereich, die eine Norm für die Mitte Februar in Leipzig stattfindenden Deutschen Hallen-Meisterschaften schaffte.

Hanna Schopper (TV St. Wendel) fehlte in 8,76 Sekunden genau eine Hundertstelsekunde. Als Entschädigung gab es für sie aber den Sprint-Doppelsieg über 60 und 200 Meter in 7,75 und 25,27 Sekunden.

Zufrieden war auch Kugelstoßer Valentin Moll vom LC Rehlingen, der in seinem ersten Männerjahr mit 17,42 Metern klar triumphierte.

In einem spannenden 60-Meter-Finale sicherte sich Robert Hind (SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken) in 6,93 Sekunden vor Jonas Müller (LAZ Saarbrücken, 6,95 Sekunden) den Sieg. Für das beste Jugendresultat sorgte Miriam Marx (LC Rehlingen) in 10:02,01 Minuten über 3000 Meter.