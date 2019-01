Frankreichs Karabatic überrascht mit Rückkehr

Mit Nikola Karabatic steigt der Superstar der Branche völlig überraschend ins WM-Turnier ein. Der 34 Jahre alte Rückraumspieler von Paris St. Germain, der seine WM-Teilnahme ursprünglich wegen einer Fußverletzung abgesagt hatte, stieß am Samstag in Berlin zur französischen Mannschaft und könnte damit auch im Gruppenspiel des sechsmaligen Weltmeisters gegen die deutsche Auswahl am morgigen Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) dabei sein. Im Oktober hatte sein Verein mitgeteilt, der jetzt nachnominierte Star würde sechs Monate lang ausfallen.