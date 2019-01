Der FC Arsenal musste eine 0:1-Niederlage im London-Derby bei West Ham United hinnehmen und droht nun, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Mesut Özil stand nicht im Kader, obwohl der Ex-Nationalspieler nach Knieproblemen offenbar fit war. „Ich habe die Spieler ausgewählt, die ich für dieses Match für am besten geeignet hielt“, fand Trainer Unai Emery kühle Worte für den Ex-Weltmeister. So dürften die Spekulationen um einen Abschied des Spielmachers bereits in diesem Winter wieder Fahrt aufnehmen.