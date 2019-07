1. FC Saarbrücken : Jurcher bleibt, Froese kommt, Franjic kann gehen

Saarbrücken Beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken hat das Transferkarussell ein letztes Mal vor dem Saisonstart Fahrt aufgenommen.

Die Sommerposse in der Sommerpause scheint vorüber: Der seit Monaten wechselwillige Stürmer Gillian Jurcher wird beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken bleiben und seinen bis Sommer 2020 laufenden Vertrag erfüllen. „Er ist von sich aus auf uns zugekommen und hat erklärt, dass er nun doch bleiben möchte“, erzählt FCS-Sportdirektor Marcus Mann, „es ist das Signal, auf das wir gewartet haben, wir können einen Haken an das Thema machen.“

Vergeben also, dass Jurcher seine Freigabe erzwingen wollte, beim Saarlandpokal-Finalsieg gegen die SV Elversberg sogar aus dem Kader gestrichen wurde, den Trainingsauftakt wegen Magen-Darm-Problemen verpasste, aber letztlich kein konkretes Angebot eines anderen Vereins vorlegen konnte. „Nach vielen Gesprächen habe ich mich nun klar dazu entschlossen, mit dem FCS in die neue Saison zu gehen“, teilte Jurcher am Freitag auf Facebook mit, „die Mannschaft, die Trainer, der Verein und die Fans können sich sicher sein, dass ich mein Bestes geben werde, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Mittelfeldmann Ivan Franjic dagegen könnte den Verein verlassen. „Er ist aktuell zum Probetraining in Dänemark“, sagt Mann, „wenn er gehen möchte, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen.“ Denn der FCS hat am Freitag den zweifachen kanadischen Nationalspieler Kianz Froese verpflichtet. Der 23-Jährige spielte bislang für Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West, traf in 55 Einsätzen 16 Mal. „Er ist das, was man im Fußball heute ‚box-to-box-Spieler‘ nennt. Kein klassischer Zehner, eher einer, der in unserem System auf der Doppel-Acht spielen kann“, sagt Mann, „Amerikaner und Kanadier sind ohnehin flexibel. Er kann auch auf der Sechs oder auf Außen eingesetzt werden.“

Der in Havanna auf Kuba geborene Froese gehörte zwei Jahre lang zum Düsseldorfer Profi-Kader, für einen Bundesliga-Einsatz reichte es allerdings nicht. „Er gehörte unter Friedhelm Funkel zum Zweitliga-Kader“, sagt Mann, „der Aufstieg der Fortuna kam für Kianz persönlich dann aber eher ungünstig.“ Jetzt will er – vorerst für ein Jahr – mit dem FCS einen neuen Anlauf nehmen. „Ich will mich hier durchsetzen“, sagte Froese, „darum will ich meine Tugenden zu 100 Prozent einbringen.“ Wie der letzte kanadische Nationalspieler im FCS-Trikot, Innenverteidiger Adam Straith, der nun beim FC Hansa Rostock spielt.

Gillian Jurcher wird seinen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken erfüllen. Foto: Andreas Schlichter