Schwimmen : „Waschi“ hofft auf einen vorderen Rang

Saarbrücken Der Saarbrücker Freiwasserschwimmer nimmt bei der WM in Südkorea die 25 Kilometer in Angriff.

An diesem Samstag startet für Andreas Waschburger die Mission Weltmeisterschaft. Der Freiwasserschwimmer aus Saarbrücken erlebt in Südkorea nach 2011, 2015 und 2017 seine vierte WM. Wenn am Samstag der Flieger mit dem 32-Jährigen an Bord nach Fernost startet, liegen harte Wochen hinter „Waschi“. „Ich habe viele Trainings- und auch Wettkampfkilometer abgespult“, berichtet der Schwimmer.

Waschburger geht diesmal über die nicht olympische 25-Kilometer-Strecke ins Wasser. Die WM-Qualifikation über seine olympische Stammstrecke 10 Kilometer hatte er gegen den Magdeburger Rob Muffels im Ausschwimmen knapp verloren. Dafür qualifizierte er sich als Sieger der offenen französischen Meisterschaften Ende Mai bei der letzten Chance für die 25 Kilometer. „In Frankreich bin ich zuerst die fünf Kilometer, dann die 25 geschwommen“, danach war ich etwas platt. Sein Zeitplan ließ dem Polizeikommissar aber keine große Pause. Denn bereits Anfang Juni startete er beim Weltcup im portugiesischen Setubal. „Dort ist es gut gelaufen, ich hatte nur einen kleinen Fehler, dass ich zu früh den Sprint angezogen habe“, erinnert sich der Saarländer.

„Waschi“ wurde in Portugal Zweiter und merkte die Belastungen eine Woche später. Beim Weltcup in Ungarn kletterte als 14. aus dem Balaton. „Da war ich schon platt“, erinnert er sich. Platt am Plattensee. Davor und danach trainierte er sechs Wochen lang bei Philippe Lucas im südfranzösischen Montpellier, ehe es vor zehn Tagen (Samstag, 29.6.) wieder ins Saarland ging.

In der Weltcup-Wertung ist Waschburger derzeit Zweiter. Allerdings wird er beim unmittelbar auf die WM folgenden Weltcup am 3. August in Kanada nicht schwimmen, die Zeit zwischen den Wettkämpfen ist zu knapp. Danach stehen für ihn noch die letzten Weltcups der Saison in Mazedonien Ende August, in Taipeh (Anfang September) und in China (Ende September) an.