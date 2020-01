Sterne des Sports : Im Saarland freuen sich fünf weitere „Sterne“-Vereine

SAARBRÜCKEN Außer „Bike Aid“ wurden im Saarland noch weitere Sportvereine mit einem „Stern in Silber“ ausgezeichnet. Der zweite Platz (1500 Euro) ging an den Handballverein JSG Saarbrücken-West.

Bei der Maßnahme „Sport macht Kinder stark“ wird der Nachwuchs bereits früh an den Verein herangeführt. Das Projekt wurde in Kooperation mit den Grundschulen in Saarbrücken und Altenkessel sowie einigen FGTS-Einrichtungen und Kindergärten gestartet.