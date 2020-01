Sterne des Sports : Jubeln Saarländer bei „Sterne des Sports“?

SAARBRÜCKEN Der gemeinnützige Radsportverein „Bike Aid“ geht für das Saarland ins Rennen um die Auszeichnung in Gold. Morgen steht die Verleihung durch die Bundeskanzlerin an. Bei der Wahl des Publikumspreises kann jeder mitmachen.

Am morgigen Dienstag, 21. Januar, ist es so weit: In Berlin findet die Verleihung des „Großen Sterns des Sports“ in Gold im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Mit dabei sind auch Vertreter des Vereins „Bike Aid“ – dem Gewinner des „Großen Sterns des Sports“ in Silber – der Auszeichnung auf Landesebene, die gleichzeitig Nominierung für den Bundesentscheid darstellt.