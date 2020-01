Sterne des Sports : Sportliche Höchstleistung steht nicht im Mittelpunkt

SAARBRÜCKEN Die „Sterne des Sports“ sind eine Auszeichnung von Sportvereinen für soziales Engagement. Dabei wird der gesellschaftliche Einsatz innerhalb des Breitensports belohnt – es geht nicht um sportliche Höchstleistung.

Gewürdigt werden kreative und innovative Maßnahmen in puncto Gesundheit, Jugendarbeit, Integration sowie Gleichstellung. Die „Sterne des Sports“ werden seit 2004 durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und die Volksbanken-Raiffeisenbanken vergeben. Sie sind auf kommunaler (Stern in Bronze), Landes- (Stern in Silber) und Bundesebene mit einer Geldprämie verbunden. Jährlicher Höhepunkt ist die Verleihung des „Großen Sterns des Sports“ in Gold an den Bundessieger im Rahmen einer Abschlussgala in Berlin.