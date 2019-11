Fußball-Saarlandliga : Mettlach muss sich mit Remis zufrieden geben

Mettlach Fußball-Saarlandligist SV Mettlach hat am Samstag bei Vizemeister SF Köllerbach einen Punkt geholt. Vor 200 Zuschauern trennten sich die Gastgeber (Achter) und der SV (14.) 2:2. Hört sich zunächst aus Mettlacher Sicht gut an, zumal die Blau-Weißen unter anderem auf Co-Spielertrainer Patrick Heinz (Knie- und Oberschenkelprobleme) verzichten mussten.

Eine Riesenmöglichkeit ließ Mettlach auch schon in der zehnten Minute aus. Nachdem Fabio Mahler im Strafraum gefoult worden war, gab es Elfmeter. Doch Felix Klemmer scheiterte an Köllerbachs Torwart Sascha Segarra-Gil. Knapp eine Viertelstunde später brachte der amtierende Torschützenkönig, Valentin Solovej, die Hausherren per Kopf nach einer Flanke in Führung. Nach demselben Muster gelang Solovej acht Minuten nach der Pause auch das 2:1 für Köllerbach.