3. Liga : FCS trifft heute im Derby auf den FCK

Saarbrücken "Ein Fußballtag, an den die Saarbrücker Anhänger noch lange zurückdenken werden", sagte Manfred Hubele am 5. September 1992 nach dem 2:0-Erfolg des 1. FC Saarbrücken über den 1. FC Kaiserslautern.

Damals Bundesliga, heute zwei Etagen tiefer. Die Fans beider Lager - obwohl sie Pandemie-bedingt ausgesperrt bleiben - fiebern dessen ungeachtet dem Derby entgegen. Am Ludwigspark hängt ein großes Banner "Holt den Sieg", im FC-Sportfeld ein weiteres: "Blut. Schweiß. Kampf." Moralische Unterstützung aber auch ein klarer Auftrag der blau-schwarzen Fangemeinde an den Tabellenführer. "Die Fans waren auch nochmal beim Training und haben uns nochmal deutlich gemacht, wie wichtig dieses Spiel für sie ist", sagt der Ex-Lauterer Stürmer Maurice Deville.

Für Lautern wird es darauf ankommen, die beweglichen Offensivkräfte des FCS zu neutralisieren. Dabei sind Deville, Nicklas Shipnoski und Sebastian Jacob nicht nur nach vorne gefährlich, sie arbeiten im "System Kwasniok" auch enorm nach hinten mit. So lief beispielsweise Mittelstürmer Jacob beim 1:1 bei Türkgücü München am Dienstag beachtliche zwölf Kilometer und war in der Spitze 32,6 km/h schnell - dafür wird man in der Innenstadt schon mal geblitzt.