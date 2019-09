Sport : Auersmacher und Brebach im Gleichschritt

Der Reimsbacher Bartek Kreft (am Boden) erzielt im Heimspiel gegen den VfB Dillingen den 1:1-Ausgleich. Foto: Ruppenthal

In der Saarlandliga profitieren beide Teams vom Ausrutscher des VfB Dillingen in Reimsbach. Schwalbach siegt gegen Mettlach 2:1.

FC Reimsbach – VfB Dillingen 1:1 (0:1). Reimsbach hatte ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. Trotzdem ging Dillingen durch einen von Matthias Krauß verwandelten Handelfmeter in Führung (48.). Das hochverdiente 1:1 erzielte Bartek Kreft aus spitzem Winkel (77.). Der Reimsbacher Takagaki sah gelb-rot (38.) und der Dillinger Cissé die Rote Karte (78.). Tore: 0:1 Matthias Krauß (48., FE), 1:1 Bartek Kreft (77.).

FV Eppelborn - Spvgg. Quierschied 1:2 (0:1). In der ersten Halbzeit war Quierschied besser und führte verdient. Mirco Zavaglia hatte auf Zuspiel von Lars Weinmann zum 0:1 getroffen. Nach der Pause präsentierte sich Eppelborn wesentlich stärker. Nach einer Freistoßhereingabe von Maurice Schwenk markierte David Dräger den hochverdienten Ausgleich (68.). Auf der Gegenseite zirkelte Lukas Mittermüller einen Freistoß in 83. Minute aus 25 Metern zum 1:2 in den Winkel. Tore: 0:1 Mirco Zavaglia (10.), 1:1 David Dräger (68.), 1:2 Lukas Mittermüller (81.).