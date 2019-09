Fußball : Deutsche U21 feiert 2:0-Sieg zum Neustart

Zwickau Die neuformierte deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel seit dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) erfolgreich absolviert. Die vom Neunkircher Stefan Kuntz betreute Auswahl siegte am Donnerstagabend in Zwickau gegen Griechenland verdient mit 2:0 (1:0) und tankte Selbstvertrauen für das erste Qualifikationsspiel zur EM 2021 am Dienstag in Wales.

