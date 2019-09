Merzig Innenminister Klaus Bouillon hat bei einem Ortstermin in Merzig Fördergelder zugesagt. Unter anderem soll der Kunstrasen weichen.

Auch ohne die Debatte über das angedachte Verbot von Mikroplastik wären die Sanierungen erforderlich gewesen. So musste die SpVgg Merzig für ihr erstes Heimspiel in der Kreisliga A Untere Saar gegen den VfB Tünsdorf II (5:1) Anfang August nach Bietzen ausweichen. Im Blättelbornstadion hatte die Dauerhitze für die Auflösung und Verklumpung des Granulats gesorgt. In der Folge klebte dieses wie Kaugummi an den Schuhen der Sportler. An Fußballspielen war angesichts des Zustands des Platzes nicht zu denken.