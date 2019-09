Tennis : Saarländer Dier soll Kerber aus der Krise führen

Frankfurt Angelique Kerber holt sich inmitten ihrer sportlichen Krise Unterstützung. Nach mehreren Monaten ohne Trainer hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Ex-Profi Dirk Dier als Trainer engagiert. Wie Kerbers Management bestätigte, soll der ehemalige saarländische Tennisprofi Dier, der aus Blieskastel stammt, die Spitzenspielerin zumindest während der Asien-Tour betreuen.

„Es ist schön, dass uns der DTB hier so entgegenkommt“, sagte Kerbers Manager Aljoscha Thron. Erstmals soll Dier an diesem Montag beim Turnier in Zhengzhou/China in Kerbers Box sitzen. Mit Dier arbeitete Kerber schon beim Fed-Cup-Team zusammen, wo er unter Barbara Rittner und nun unter Jens Gerlach als Co-Trainer fungiert.