Abwehrspieler zeigen viele Schwächen : Das Abwehrchaos gegen Oranje hinterlässt Spuren

Belfast Beim 2:4 gegen die Niederlande zeigte sich, wie weit die Nachfolger von Hummels und Boateng vom höchsten Innenverteidiger-Niveau noch entfernt sind.

Mats Hummels versteht sich als kluger Kopf auf hintersinnige Botschaften. „Toller Test heute in Cottbus bei einer besonderen Atmosphäre“, twitterte der ausgemusterte Ex-Weltmeister nach dem 5:0 mit Borussia Dortmund in der Lausitz – just in dem Moment, als der überhaupt nicht tolle Fußballabend der Nationalmannschaft in Hamburg gegen die Niederlande gerade mit einem krachenden 2:4 nach 1:0-Halbzeitführung endete. Vier Gegentore in einer Halbzeit hatte das DFB-Team beim legendären 4:4 am 16. Oktober 2012 in Berlin gegen Schweden kassiert, als die deutsche Elf ein 4:0 verspielte.