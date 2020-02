Doppelpack von André Silva : Auch Frankfurt steht nach 2:2 in Salzburg im Achtelfinale

Auch Frankfurt steht nach 2:2 in Salzburg im Achtelfinale

Salzburg Unbeirrt von der Spielverlegung wegen Orkangefahr hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt dem Ansturm von Red Bull Salzburg standgehalten und ist mit 21 Stunden Verspätung durch ein 2:2 (0:1) ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.

Nach dem 4:1-Hinspielerfolg vor einer Woche sorgte der Portugiese André Silva am Freitagabend mit seinen beiden Treffern in der 30. und 83. Minute für das verdiente Remis.

Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer hatte sein Team vor 29 000 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena in Führung gebracht (10.). Nach dem 2:1 von Jerome Onguené (72.) schöpften die Hausherren, die vor der Pause gute Chancen vergaben, noch einmal Hoffnung. Die Hessen präsentierten sich nach dem Wechsel aber verbessert. Im Achtelfinale trifft die Eintracht nun am 12. und 19. März auf den FC Basel.