Europa League : Bayer marschiert, Eintracht und die Wölfe trostlos

Glasgow Die Spieler von Bayer Leverkusen sangen und hüpften ausgelassen vor ihren Fans - wie es nach einem wichtigen Erfolg im Europapokal eben so üblich ist. Doch wie viel das 3:1 im Achtelfinal-Hinspiel beim schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers wert sein wird, weiß niemand – ein Abbruch der Europa League droht.

Adi Hütter, der Trainer von Eintracht Frankfurt, und seine Spieler hätten derweil allen Grund gehabt, den sofortigen Abbruch der Europa League zu fordern. Eintracht Frankfurt war im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel schließlich mit 0:3 (0:1) untergegangen, die Begleiterscheinungen waren trostlos und die Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus allgegenwärtig. „Eigentlich sind wir alle ja nur Beifahrer bei dieser ganzen Sache und müssen warten, was passiert“, sagte der Frankfurter Trainer mit leerem Blick. Sein schwarzer Pulli passte zur Atmosphäre an einem gruseligen Abend, an dem niemand so richtig verstand, warum überhaupt gespielt worden war. „Das Ergebnis ist erschreckend“, sagte Hütter, für den die Gäste die Partie vor leeren Rängen schlichtweg „besser angenommen“ hatten: „Wir haben an diesem Abend wenig richtig gemacht.“